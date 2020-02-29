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Ракетобудівна компанія Virgin Orbit розробила компактний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Virgin Orbit, що займається будівництвом та запуском ракет, розробила компактний апарат для штучної вентиляції легенів. Пристрій створили у партнерстві з медичними дослідниками з Каліфорнійського та Техаського університетів.
Дивися повний текст Ракетобудівна компанія Virgin Orbit розробила компактний апарат для штучної вентиляції легенів (фото)
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:14
На що вітчизняні виробники чекають? Чарівний коп під зад?
Добре хоч маски шиють.
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svyatoslav_hromyak
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