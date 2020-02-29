RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ракетобудівна компанія Virgin
Orbit розробила компактний...

Ракетобудівна компанія Virgin Orbit розробила компактний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:14

Ракетобудівна компанія Virgin Orbit розробила компактний...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Virgin Orbit, що займається будівництвом та запуском ракет, розробила компактний апарат для штучної вентиляції легенів. Пристрій створили у партнерстві з медичними дослідниками з Каліфорнійського та Техаського університетів.

Дивися повний текст Ракетобудівна компанія Virgin Orbit розробила компактний апарат для штучної вентиляції легенів (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:14

На що вітчизняні виробники чекають? Чарівний коп під зад?
Добре хоч маски шиють.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 17
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot], wild.tomcat і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанія Ахметова хоче реструктуризувати борг
R2 » Пон 30 бер, 2020 13:53
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 13:53
anton_gms
Honda в 2020 році почне продавати новий компактний кросовер
R2 » Нед 08 бер, 2020 00:11
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 бер, 2020 00:11
aleksandr_ryabuhin
Huawei анонсувала компактний смартфон (фото)
R2 » Суб 29 лют, 2020 02:13
1 290
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лют, 2020 02:14
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.