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Якщо захворюваність впаде,
з травня люди підуть на...

Якщо захворюваність впаде, з травня люди підуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:29

Якщо захворюваність впаде, з травня люди підуть на...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

Дивися повний текст Якщо захворюваність впаде, з травня люди підуть на роботу – прем’єр.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:29

Вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки

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Ірина_
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