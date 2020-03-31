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Кабмін опублікував оновлений макропрогноз на 2020 рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:30
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін у оновленому макропрогнозі підвищив прогноз інфляції в 2020 році з 5,8% до 11,6%.
Дивися повний текст Кабмін опублікував оновлений макропрогноз на 2020 рік (інфографіка)
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:30
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