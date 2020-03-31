RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін опублікував оновлений
макропрогноз на 2020 рік...

Кабмін опублікував оновлений макропрогноз на 2020 рік...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:30

Кабмін опублікував оновлений макропрогноз на 2020 рік...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін у оновленому макропрогнозі підвищив прогноз інфляції в 2020 році з 5,8% до 11,6%.

Дивися повний текст Кабмін опублікував оновлений макропрогноз на 2020 рік (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94462
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:30

Вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 14.09.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін розробляє кілька сценаріїв виходу з кризи,...
R2 » П'ят 03 кві, 2020 12:24
2 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 16:31
Ірина_
Кабмін не має наміру зупиняти будівництво доріг
R2 » Сер 01 кві, 2020 21:04
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 21:04
Тракторист
Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізанні...
R2 » Вів 31 бер, 2020 18:51
2 191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 09:54
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8247)
03.04.2020 17:08
EximBonus Bot (1386)
03.04.2020 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.