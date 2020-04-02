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Політика та гроші
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Вплив економічної кризи
на ключові сфери та ринки

Вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:37

Вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки

BRDO є незалежним експертно-аналітичним центром, що фінансується Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business.
Офіс ефективного регулювання аналізує основні сфери й ринки української економіки, тому вони згрупували оцінки впливу кризи, що наступає, за секторами.



01:22 ІТ сектор
01:56 транспорт
04:10 сільське господарство
05:03 енергетика, зелена енергетика, моторні палива
07:20 будівництво
08:00 ринок зайнятості

Більш детально:
https://www.youtube.com/watch?v=za7Y1k7OB7s
Ірина_
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