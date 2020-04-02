Вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
BRDO є незалежним експертно-аналітичним центром, що фінансується Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business. Офіс ефективного регулювання аналізує основні сфери й ринки української економіки, тому вони згрупували оцінки впливу кризи, що наступає, за секторами.
01:22 ІТ сектор 01:56 транспорт 04:10 сільське господарство 05:03 енергетика, зелена енергетика, моторні палива 07:20 будівництво 08:00 ринок зайнятості