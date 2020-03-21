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Конфедерація будівельників
просить відновити продаж...

Конфедерація будівельників просить відновити продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:35

Конфедерація будівельників просить відновити продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в зверненні Конфедерації будівельників України.

Дивися повний текст Конфедерація будівельників просить відновити продаж будівельних матеріалів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:35

ни в коем случае, а то в карантин все сидят дома и слушают соседей любителей ремонта с перфоратором или дрелью
justsmith
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:47

ЕПіЦЕНТР працюе а будІвельнІ ринки закритІ. Що за карантин такий.
ruslan_kos_75
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:04

Аж смеяться хочется.
Тут паспортный режим уже ввели непонятно для чего. И особы приближенные к цирку тоже хотят индульгенций.
Так у нас карантин до Нового Года будет проходить. Или все сидят по домам 2 недели и клювы не высовывают или копайте ямы и закупайте целлофан. Такой цирк только в нашей стане возможен.
p_a_l
 
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