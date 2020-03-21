Про це йдеться в зверненні Конфедерації будівельників України.
Дивися повний текст Конфедерація будівельників просить відновити продаж будівельних матеріалів.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:35
Конфедерація будівельників просить відновити продаж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Конфедерація будівельників просить відновити продаж будівельних матеріалів.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:35
ни в коем случае, а то в карантин все сидят дома и слушают соседей любителей ремонта с перфоратором или дрелью
Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:04
Аж смеяться хочется.
Тут паспортный режим уже ввели непонятно для чего. И особы приближенные к цирку тоже хотят индульгенций.
Так у нас карантин до Нового Года будет проходить. Или все сидят по домам 2 недели и клювы не высовывают или копайте ямы и закупайте целлофан. Такой цирк только в нашей стане возможен.
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