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Назвали київські лікарні, які
прийматимуть "другу хвилю"...

Назвали київські лікарні, які прийматимуть "другу хвилю"...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:26

Назвали київські лікарні, які прийматимуть "другу хвилю"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Дивися повний текст Назвали київські лікарні, які прийматимуть \"другу хвилю\" пацієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:27

Вы еще первую не видели, а уже вторую планируете.
Возможно при второй уже и лечить некому будет.

Звоню куме спрашиваю что делаешь. Ответ - не знаю что и делать. Министр смерти со своими реформами меня уволит со скорой помощи после коронавируса и посадят парамедиков тупорылых. Так вот и не знаю. Увольняться сейчас со скорой или нашару заболеть и заразить близких выполняя типа гражданский долг за минималку? -
Не уточнял сколько скорых на целый район.
p_a_l
 
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