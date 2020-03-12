Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Дивися повний текст Назвали київські лікарні, які прийматимуть \"другу хвилю\" пацієнтів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:26
Назвали київські лікарні, які прийматимуть "другу хвилю"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали київські лікарні, які прийматимуть \"другу хвилю\" пацієнтів.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:27
Вы еще первую не видели, а уже вторую планируете.
Возможно при второй уже и лечить некому будет.
Звоню куме спрашиваю что делаешь. Ответ - не знаю что и делать. Министр смерти со своими реформами меня уволит со скорой помощи после коронавируса и посадят парамедиков тупорылых. Так вот и не знаю. Увольняться сейчас со скорой или нашару заболеть и заразить близких выполняя типа гражданский долг за минималку? -
Не уточнял сколько скорых на целый район.
|