Карантин буде продовжено після 24 квітня, але можливе його пом'якшення заради збереження економіки.
Дивися повний текст Прем'єр анонсував у травні \"рестарт економіки\" (відео).
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:34
Прем'єр анонсував у травні "рестарт економіки" (відео)
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Дивися повний текст Прем'єр анонсував у травні \"рестарт економіки\" (відео).
Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:34
оптимист он. смотрим на Испанию и понимаем, что нас ждет через недели 3 - примерно такая дистанция между нами.
А у нас еще Пасха на носу...
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