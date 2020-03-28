RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр анонсував у травні
"рестарт економіки" (відео)

Прем'єр анонсував у травні "рестарт економіки" (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:34

Прем'єр анонсував у травні "рестарт економіки" (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Карантин буде продовжено після 24 квітня, але можливе його пом'якшення заради збереження економіки.

Дивися повний текст Прем'єр анонсував у травні \"рестарт економіки\" (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94465
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 18:34

оптимист он. смотрим на Испанию и понимаем, что нас ждет через недели 3 - примерно такая дистанция между нами.
А у нас еще Пасха на носу...
valk77
 
Повідомлень: 46
З нами з: 11.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n, MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео)
R2 » Суб 28 бер, 2020 15:31
4 395
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 21:38
unicdima
Антимонопольний комітет анонсував здешевлення бензину ще...
R2 » Вів 31 бер, 2020 14:28
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 16:39
sena_2008atp
Три сценарії для економіки України - Capital Times
R2 » Суб 28 бер, 2020 18:18
3 463
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 06:26
nemazhor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.