|
|
Swatch випустила розумний годинник на сонячній батареї...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:09
Пропонуємо до обговорення:
Швейцарська компанія Swatch оголосила про випуск нової моделі гібридного розумного годинника Tissot T-Touch Connect Solar.
Дивися повний текст Swatch випустила розумний годинник на сонячній батареї (фото, відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94466
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему