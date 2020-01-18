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Swatch випустила розумний
годинник на сонячній батареї...

Swatch випустила розумний годинник на сонячній батареї...
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 20:09

Swatch випустила розумний годинник на сонячній батареї...

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарська компанія Swatch оголосила про випуск нової моделі гібридного розумного годинника Tissot T-Touch Connect Solar.

Дивися повний текст Swatch випустила розумний годинник на сонячній батареї (фото, відео).
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