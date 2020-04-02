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Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Великі роздрібні мережі АЗС з 3 січня по 2 квітня в середньому знизили ціни на бензин і дизпаливо при перерахунку в долари на 23-24% (на 0,26 долара/літр і 0,27 долара/літр), до 0,89 долара/літр і 0,86 долара/літр відповідно.
Дивися повний текст Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:03
"Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на бензин и ДТ в рознице, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%."
А говорят (например, в ежедневных отчётах о валютной бирже), что у нас рынок: если спрос уменьшается, то предложение начинает превалировать над спросом и цены снижаются. А на бензин почему-то наоборот, снижению мешает.
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