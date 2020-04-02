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Бензин і дизельне пальне
подешевшали майже на чверть

Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:02

Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть

Пропонуємо до обговорення:
Великі роздрібні мережі АЗС з 3 січня по 2 квітня в середньому знизили ціни на бензин і дизпаливо при перерахунку в долари на 23-24% (на 0,26 долара/літр і 0,27 долара/літр), до 0,89 долара/літр і 0,86 долара/літр відповідно.

Дивися повний текст Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:03

"Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на бензин и ДТ в рознице, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%."
А говорят (например, в ежедневных отчётах о валютной бирже), что у нас рынок: если спрос уменьшается, то предложение начинает превалировать над спросом и цены снижаются. А на бензин почему-то наоборот, снижению мешает.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:19

moveton
Все ж просто, СГОВОР никто не отменял, это рынок синхронного игрока, я так понимаю АМКУ и все остальные "правоохранительные" органы во главе!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:40

  moveton написав:"Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на бензин и ДТ в рознице, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%."
А говорят (например, в ежедневных отчётах о валютной бирже), что у нас рынок: если спрос уменьшается, то предложение начинает превалировать над спросом и цены снижаются. А на бензин почему-то наоборот, снижению мешает.

Потому как чем меньше спрос -- тем медленней продается топливо, закупленное по высоким ценам. Как его распродадут -- закупят новое -- дешевле.
_hunter
 
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