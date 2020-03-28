Кабінет міністрів України схвалив оновлений макроекономічний прогноз, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо прогнозів Кабміну.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:10
Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо...
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Дивися повний текст Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо прогнозів Кабміну.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:10
Имеющим зряплату в 11 тыс грн курс доллара до фени. Их эквивалент - это килограммы картошки. Он за последний год уже упал раза в 2-3. Поэтому такие украинцы уже в курсе, что понимается под "ростом зарплат" и ничего нового в 2020м в этом плане не откроют.
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