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Середньомісячна зарплата 11
тисяч: думка експерта щодо...

Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:10

Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив оновлений макроекономічний прогноз, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо прогнозів Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:10

Имеющим зряплату в 11 тыс грн курс доллара до фени. Их эквивалент - это килограммы картошки. Он за последний год уже упал раза в 2-3. Поэтому такие украинцы уже в курсе, что понимается под "ростом зарплат" и ничего нового в 2020м в этом плане не откроют.
moveton
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