Кабінет міністрів України схвалив оновлений макроекономічний прогноз, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо прогнозів Кабміну.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:10
Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо...
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Дивися повний текст Середньомісячна зарплата 11 тисяч: думка експерта щодо прогнозів Кабміну.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:10
Имеющим зряплату в 11 тыс грн курс доллара до фени. Их эквивалент - это килограммы картошки. Он за последний год уже упал раза в 2-3. Поэтому такие украинцы уже в курсе, что понимается под "ростом зарплат" и ничего нового в 2020м в этом плане не откроют.
Додано: Суб 04 кві, 2020 02:39
О каком росте ЗП вообще может идти речь, дай Бог, что бы после шапковируса головного мозга зарплаты вообще у кого-то были...
Додано: Суб 04 кві, 2020 02:43
11000 зарплата?
Интересная зарплата а где?? Или это только будет средняя по Украине? Живу в большом городе Одесса, вот только среди многочисленных знакомых--госслужащих - таких доходов нет. Отдел кадров-1,5 ставки, с7:30 до 19:30 - 5300 грн - и это ОООГООО! Мелкий предприниматель - еле натягивает 8-10 тыс дохода. Работник укрпочты, оператор среднего разряда, в прошлом месяце - чистый доход 2780 грн., лично смотрела ведомость.
А, Смелянский- мультик миллиардер-!! Разве только мелкий работник новой почты 6-8000 зарплата..... ПЕЧАЛЬКА....
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