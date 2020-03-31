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Курс готівкового долара

Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:40

Курс готівкового долара

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" менший, ніж "Продам" (28,496 млн і 33,095 млн гривень відповідно).

Дивися повний текст Курс готівкового долара.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:40

Ещё неделя и курс просядет до 25.80 -26 за доллар. Просто потому что людям надо, что-то кушать. И зделки по земле в гривене и цена её будет копеечная в сегодняшних реалиях. Я умолчу про банковский закон после прочтения которого не один здравомыслящий человек туда не пойдёт. И 2008 покажется пушистым зайчиком !
ds-vadim
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