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Як буде нараховуватись допомога
по безробіттю під час...

Як буде нараховуватись допомога по безробіттю під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 00:40

Як буде нараховуватись допомога по безробіттю під час...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Урядовий портал.

Дивися повний текст Як буде нараховуватись допомога по безробіттю під час карантину (інфографіка).
R2
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