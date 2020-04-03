|
|
|
Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 кві, 2020 01:19
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів зобов'язав працівників торгівлі, банків, аптек, спеціальних магазинів зв’язку та телекомунікацій і закладів з їх ремонту запровадити захист очей та обличчя, а також надавати відвідувачам такі засоби, в тому числі самостійно виготовлені маски.
Дивися повний текст Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам маски
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94470
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 04 кві, 2020 01:19
Неужели? Ну посмотрим, как это будет выполняться.
-
ievm
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 22.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|