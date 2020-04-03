RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін зобов’язав магазини і
банки видавати відвідувачам...

Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:19

Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів зобов'язав працівників торгівлі, банків, аптек, спеціальних магазинів зв’язку та телекомунікацій і закладів з їх ремонту запровадити захист очей та обличчя, а також надавати відвідувачам такі засоби, в тому числі самостійно виготовлені маски.

Дивися повний текст Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам маски.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94470
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 01:19

Неужели? Ну посмотрим, как это будет выполняться.
ievm
 
Повідомлень: 11
З нами з: 22.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін розробляє кілька сценаріїв виходу з кризи,...
R2 » П'ят 03 кві, 2020 12:24
2 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 16:31
Ірина_
Кабмін опублікував оновлений макропрогноз на 2020 рік...
R2 » П'ят 03 кві, 2020 16:30
1 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 16:30
Ірина_
Банки отримали від НБУ ще одну партію готівкових доларів
R2 » П'ят 03 кві, 2020 00:17
1 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 00:18
потерпевший

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84119)
04.04.2020 07:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.