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Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:09
так нормас: выпустят брендированные, с учетом обязательности ношения на улице еще и отобьют
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cohan
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Додано: Суб 04 кві, 2020 17:04
maksymzp88 написав:
то есть если мне сильпо не выдаст маску, я звоню сразу же 102, полиция закрывает магаз и штрафует их на 17000?
Их нет, ведь в магазине все в масках. А вас да, так как вы без маски вышли на улицу
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Kalgan
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