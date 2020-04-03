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Кабмін зобов’язав магазини і
банки видавати відвідувачам...

Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:09

Re: Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам

так нормас: выпустят брендированные, с учетом обязательности ношения на улице еще и отобьют
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:04

  maksymzp88 написав:то есть если мне сильпо не выдаст маску, я звоню сразу же 102, полиция закрывает магаз и штрафует их на 17000?

Их нет, ведь в магазине все в масках. А вас да, так как вы без маски вышли на улицу :mrgreen:
Kalgan
 
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  #<12
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