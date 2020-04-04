Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...
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А украинская служба ББС уже стали доверенным СМИ, они уже отмылись от лейбла любителей секса с козами?
Единственно место которое определяет что такое громадське місце - это закон о борьбе с курением.
Прошу ознакомится и не постить ссылки на говноСМИ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/conv/print громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;
П.С. Самое смешное тут то что в законе термин громадське місце не используется. Но поскольку не важно в каком из законов был описан термин - все прочие законы и подзаконные акты обязаны пользоваться только этим определением.
Mind the gap.
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Ой+ написав:Журналісти забігли трохи наперед, але суд напевно так і зробить:
Я не могу проверить, но есть информация что суды массово возвращают протоколы или закрывают дела поскольку они составлены с грубыми ошибками или вообще выдвигают обвинения не совпадающие с теми что есть в законе об инфекциях
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426