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Кабмін зобов’язав магазини і
банки видавати відвідувачам...

Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 20:58

  Ой+ написав:Поліція виписала штраф 32-річному львів’янину за прогулянку парком без маски
https://zaxid.net/news/

Фейкньюс. Пришлось немного углубится в тему чтобы оппонировать свидетелям великого карантина.
Штраф по статье 44-3 может выписать только суд. Не полицейский.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:01

  LOKY написав:Faceless
...А вот улицы будут считаться общественным местом.
Советую прочитать
https://www.bbc.com/ukrainian/features-52153482

А украинская служба ББС уже стали доверенным СМИ, они уже отмылись от лейбла любителей секса с козами?

Единственно место которое определяет что такое громадське місце - это закон о борьбе с курением.

Прошу ознакомится и не постить ссылки на говноСМИ.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/conv/print
громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;

П.С.
Самое смешное тут то что в законе термин громадське місце не используется. Но поскольку не важно в каком из законов был описан термин - все прочие законы и подзаконные акты обязаны пользоваться только этим определением.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:06

Re: Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам

  vitaliy_berdinskikh написав:Штраф по статье 44-3 может выписать только суд. Не полицейский.


Журналісти забігли трохи наперед, але суд напевно так і зробить:
На чоловіка поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.
© Головне управління Національної поліції у Львівській області: https://lv.npu.gov.ua/news/podiya/u-lvo ... oronczyam/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:12

Re: Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам

  Ой+ написав:Журналісти забігли трохи наперед, але суд напевно так і зробить:

Я не могу проверить, но есть информация что суды массово возвращают протоколы или закрывают дела поскольку они составлены с грубыми ошибками или вообще выдвигают обвинения не совпадающие с теми что есть в законе об инфекциях
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:52

Re: Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам

В Новусе поставили автомат по продаже масок, 2 шт за 40грн, выдает в маленькой картонной коробочке.
Маски примитивные, думал будут лучше.
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