Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...

Додано: Суб 04 кві, 2020 23:31

LOKY написав: vitaliy_berdinskikh написав: LOKY написав: Faceless

...А вот улицы будут считаться общественным местом.

Советую прочитать

https://www.bbc.com/ukrainian/features-52153482 ...А вот улицы будут считаться общественным местом.Советую прочитать

А украинская служба ББС уже стали доверенным СМИ, они уже отмылись от лейбла любителей секса с козами?



Единственно место которое определяет что такое громадське місце - это закон о борьбе с курением.



Прошу ознакомится и не постить ссылки на говноСМИ.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/conv/print

громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;



П.С.

Самое смешное тут то что в законе термин громадське місце не используется. Но поскольку не важно в каком из законов был описан термин - все прочие законы и подзаконные акты обязаны пользоваться только этим определением. А украинская служба ББС уже стали доверенным СМИ, они уже отмылись от лейбла любителей секса с козами?Единственно место которое определяет что такое громадське місце - это закон о борьбе с курением.Прошу ознакомится и не постить ссылки на говноСМИ.громадське місце -, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;П.С.Самое смешное тут то что в законе термин громадське місце не используется. Но поскольку не важно в каком из законов был описан термин - все прочие законы и подзаконные акты обязаны пользоваться только этим определением.



На самом деле в той статье все верно сказано. Есть распоряжение КМДА №12 от 04.04.20. В нем расширено понимание общественного место, туда вошли так же и улицы. На самом деле в той статье все верно сказано. Есть распоряжение КМДА №12 от 04.04.20. В нем расширено понимание общественного место, туда вошли так же и улицы.

Чрезвычайной ситуации

режима военного положения

режима чрезвычайного положения

без

Где? Пока там никакого распоряжения нет.Будет текст, почитаем.И кстати:1) распоряжение исполнительного органа, не может быть выше закона.2) При режиме, ни местные власти, ни даже кабмин,ограничивать свободу передвижения граждан, прямо выписную в статьяхКонституции Украины.Делать это они смогут только в двух случаях:1. Введение Верховной Радой в стране2. Введение в стране Верховной РадойНи первого, ни второго - нет, а значит действия, направленные на прямое ограничение прав и свобод граждани есть ни что иное, как узурпация и превышение власти. И, да, именно за такое, когдавведения соответствующего правового режима он незаконно использовал силовой блок и осудили беглого Януковича.Придет время и этих надо будет судить.Казалось бы, чего проще, хотите законно ограничить всем права - действуйте законно, вводите режим ЧП. Но нет. Потому что, тогда всю ответственность (не политическую, а и уголовную) за последствия и возможные их провальные действия будут нести: президент, кабмин, рнбо и их представители на местах (боксеры и прочие спортсмены)-А оно им надо?Они даже не могут банально принять одно простое решение: реквизировать маскиперекупщиков и выдавать или даже продавать на входе продуктовых магазинов по их реальной цене, как они стоили до хайпа, на самом деле. Ведь еще в феврале они стоили аж 95 копеек. Вот где и пригодился бы штраф 17 тыс грн. - за перепродажу