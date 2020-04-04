Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...
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А украинская служба ББС уже стали доверенным СМИ, они уже отмылись от лейбла любителей секса с козами?
Единственно место которое определяет что такое громадське місце - это закон о борьбе с курением.
Прошу ознакомится и не постить ссылки на говноСМИ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/conv/print громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;
П.С. Самое смешное тут то что в законе термин громадське місце не используется. Но поскольку не важно в каком из законов был описан термин - все прочие законы и подзаконные акты обязаны пользоваться только этим определением.
Mind the gap.
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Ой+ написав:Журналісти забігли трохи наперед, але суд напевно так і зробить:
Я не могу проверить, но есть информация что суды массово возвращают протоколы или закрывают дела поскольку они составлены с грубыми ошибками или вообще выдвигают обвинения не совпадающие с теми что есть в законе об инфекциях
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
А украинская служба ББС уже стали доверенным СМИ, они уже отмылись от лейбла любителей секса с козами?
Единственно место которое определяет что такое громадське місце - это закон о борьбе с курением.
Прошу ознакомится и не постить ссылки на говноСМИ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/conv/print громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;
П.С. Самое смешное тут то что в законе термин громадське місце не используется. Но поскольку не важно в каком из законов был описан термин - все прочие законы и подзаконные акты обязаны пользоваться только этим определением.
На самом деле в той статье все верно сказано. Есть распоряжение КМДА №12 от 04.04.20. В нем расширено понимание общественного место, туда вошли так же и улицы.
А украинская служба ББС уже стали доверенным СМИ, они уже отмылись от лейбла любителей секса с козами?
Единственно место которое определяет что такое громадське місце - это закон о борьбе с курением.
Прошу ознакомится и не постить ссылки на говноСМИ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15/conv/print громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;
П.С. Самое смешное тут то что в законе термин громадське місце не используется. Но поскольку не важно в каком из законов был описан термин - все прочие законы и подзаконные акты обязаны пользоваться только этим определением.
На самом деле в той статье все верно сказано. Есть распоряжение КМДА №12 от 04.04.20. В нем расширено понимание общественного место, туда вошли так же и улицы.
Где? Пока там никакого распоряжения нет. https://kyivcity.gov.ua/npa/ Будет текст, почитаем. И кстати: 1) распоряжение исполнительного органа, не может быть выше закона. 2) При режиме Чрезвычайной ситуации, ни местные власти, ни даже кабмин, не имеют полномочий ограничивать свободу передвижения граждан, прямо выписную в статьяхКонституции Украины. Делать это они смогут только в двух случаях: 1. Введение Верховной Радой в стране режима военного положения 2. Введение в стране Верховной Радой режима чрезвычайного положения
Ни первого, ни второго - нет, а значит действия, направленные на прямое ограничение прав и свобод граждан противозаконны и есть ни что иное, как узурпация и превышение власти. И, да, именно за такое, когда без введения соответствующего правового режима он незаконно использовал силовой блок и осудили беглого Януковича. Придет время и этих надо будет судить. Казалось бы, чего проще, хотите законно ограничить всем права - действуйте законно, вводите режим ЧП. Но нет. Потому что, тогда всю ответственность (не политическую, а и уголовную) за последствия и возможные их провальные действия будут нести: президент, кабмин, рнбо и их представители на местах (боксеры и прочие спортсмены)- персонально.
А оно им надо? Они даже не могут банально принять одно простое решение: реквизировать маски у всех перекупщиков и выдавать или даже продавать на входе продуктовых магазинов по их реальной цене, как они стоили до хайпа, на самом деле. Ведь еще в феврале они стоили аж 95 копеек. Вот где и пригодился бы штраф 17 тыс грн. - за перепродажу
Востаннє редагувалось EKO в Суб 04 кві, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
LOKY КДМА это название киевского парламента? КДМА уже принимает киевские законы? У вас там КНР провозгласили под шумок карантина?
Только законы Украины регулируют порядок в стране, только определение из закона можно использовать в операциях связанных с применением законов, в том числе при выписывании штрафа за нарушение закона. КМДА не может придумывать своё толкование термина "общественное место", 19 статья Конституции запрещает это делать.
Хотя судя по последнему месяцу всем насрать на нарушение законов, причем нарушение именно самими органами власти, а не какими-то там евробляхерами, кривапаркованцами и янтаредобывалщиками. Карантин все спишет.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh +1 Написал выше. У нас каждая кобыла сама себе погонщик. Дорвался к власти - закон не писан. Потому так и живем
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
vitaliy_berdinskikh написав:Я не могу проверить, но есть информация что суды массово возвращают протоколы
В продовження цього та інших випадків:
Та один з львів'ян профілактичні бесіди поліцейських сприйняв в штики. Він показово порвав листівку та кинувся з кулаками на поліцейських. Стався інцидент в парку «Високий замок». Чоловіка опитали в райвідділі. Йому тепер світить не лише адмінпротокол. «По цьому факту відкрито кримінальне провадження за статтею 342. ч2 – це опір працівнику поліції», – наголосив заступник начальника Галицького відділу поліцїї Роман Козуб. Попри попередження, від початку карантину львівські поліцейські таки склали на порушників карантину вже 111 адмінпротоколів. Рішення прийматиме суд. https://zaxid.net/news/