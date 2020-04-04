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Кабмін зобов’язав магазини і
банки видавати відвідувачам...

Кабмін зобов’язав магазини і банки видавати відвідувачам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 08:42

Ну вот за неповиновение ему выпишут, а за карантин — нет.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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