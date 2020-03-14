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Депозитні ставки
почали зростати

Депозитні ставки почали зростати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 02:10

Депозитні ставки почали зростати

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти активно забирають валютні депозити, термін яких завершився.

Дивися повний текст Депозитні ставки почали зростати.
R2
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примеры в студию ! 0,5%-1% это ни о чем
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