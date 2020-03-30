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Кожен п’ятий житель міст
України у неоплачуваній...

Кожен п’ятий житель міст України у неоплачуваній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 08:51

Кожен п’ятий житель міст України у неоплачуваній...

Пропонуємо до обговорення:
4 із 10 українців зазначають, що з початку карантину відбулись негативні зміни у працевлашуванні.

Дивися повний текст Кожен п’ятий житель міст України у неоплачуваній відпустці - дослідження (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 08:51

Ага и еще если на штраф попасть - 17 тыщ, то все - человеку остается только почку продать. Понятно что для тех кто выдумал этот закон это не деньги ...
hlaaluu
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