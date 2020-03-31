4 із 10 українців зазначають, що з початку карантину відбулись негативні зміни у працевлашуванні.
Дивися повний текст Кожен п’ятий житель міст України у неоплачуваній відпустці - дослідження (інфографіка).
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Додано: Суб 04 кві, 2020 08:51
Кожен п’ятий житель міст України у неоплачуваній...
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Дивися повний текст Кожен п’ятий житель міст України у неоплачуваній відпустці - дослідження (інфографіка).
Додано: Суб 04 кві, 2020 08:51
Ага и еще если на штраф попасть - 17 тыщ, то все - человеку остается только почку продать. Понятно что для тех кто выдумал этот закон это не деньги ...
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:05
hlaaluu подумаешь, 17к штраф, раньше съедали и это схавают. У нас народ крайне терпеливый
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