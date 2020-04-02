Моніторинговий центр із запобігання поширенню коронавірусу вже здійснив близько 500 дзвінків для контролю стану мешканців столиці, які перебувають на самоізоляції.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 10:15
Якщо ви контактували з хворим, то вам зателефонують – Кличко
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Дивися повний текст Якщо ви контактували з хворим, то вам зателефонують – Кличко.
Додано: Суб 04 кві, 2020 10:15
Было дешевле сделать тесты всем кто вернулся! Так нет, легкие пути не про Украину!
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