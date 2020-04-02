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Якщо ви контактували з хворим,
то вам зателефонують – Кличко

Якщо ви контактували з хворим, то вам зателефонують – Кличко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:15

Якщо ви контактували з хворим, то вам зателефонують – Кличко

Пропонуємо до обговорення:
Моніторинговий центр із запобігання поширенню коронавірусу вже здійснив близько 500 дзвінків для контролю стану мешканців столиці, які перебувають на самоізоляції.

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R2
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Было дешевле сделать тесты всем кто вернулся! Так нет, легкие пути не про Украину!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:43

  shkarapet написав:Было дешевле сделать тесты всем кто вернулся! Так нет, легкие пути не про Украину!

Одних заробтичан за 0.1М вернулось -- столько тестов тупо в стране нет. И закупить проблематично -- есть куча других, гараздо более платежеспособных копупателей.
А еще вопрос размещения -- всю эту толпу народа нужно где-то разместить и обеспечить карантин.
Тут о "мистечаках" на 100 человек как о велечайшем достижении по всем повостям трубят -- а нужно "всего" в 1000 раз больше таких же...
_hunter
 
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