|
|
|
Зростання цін через карантин було короткостроковим та...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 кві, 2020 10:16
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України не вважають, що стрімке зростання цін на продукти, яке спостерігалося в Україні одразу після запровадження карантину, суттєво вплине на загальний рівень інфляції та, відтак, на встановлення розміру облікової ставки НБУ.
Дивися повний текст Зростання цін через карантин було короткостроковим та суттєво не вплине на інфляцію — Нацбанк
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94473
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 04 кві, 2020 10:16
Кто разбирается со СПЕКУЛЯНТАМИ такими как: АТБ, МАУ производители молочки?
-
shkarapet
-
-
- Повідомлень: 2076
- З нами з: 11.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|