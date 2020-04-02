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Зростання цін через карантин
було короткостроковим та...

Зростання цін через карантин було короткостроковим та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:16

Зростання цін через карантин було короткостроковим та...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України не вважають, що стрімке зростання цін на продукти, яке спостерігалося в Україні одразу після запровадження карантину, суттєво вплине на загальний рівень інфляції та, відтак, на встановлення розміру облікової ставки НБУ.

Дивися повний текст Зростання цін через карантин було короткостроковим та суттєво не вплине на інфляцію — Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:16

Кто разбирается со СПЕКУЛЯНТАМИ такими как: АТБ, МАУ производители молочки?
shkarapet
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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