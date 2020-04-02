Через надлишкову пропозицію нафти на світових ринках у світі закінчуються місця, де нафту можна зберігати.
Дивися повний текст Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де зберігати.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 11:35
Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де зберігати.
Додано: Суб 04 кві, 2020 11:49
Re: Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де..
зараз маємо ціну в 35 долл, а це +40% до того що було.
у вас новини про нафту виходять з великим запізненням.
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