Через надлишкову пропозицію нафти на світових ринках у світі закінчуються місця, де нафту можна зберігати.
Дивися повний текст Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де зберігати.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 11:35
Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де зберігати.
Додано: Суб 04 кві, 2020 11:49
Re: Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де..
зараз маємо ціну в 35 долл, а це +40% до того що було.
у вас новини про нафту виходять з великим запізненням.
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:05
Трошки не так
1 Було 50-60 , впало до 25 ,тепер підросло до 30 - це падіння ціни чи ріст?
2 За час падіння ціни(з 6 березня) , Саудити збільшили видобуток з 9 до 12,-13 млн барелів/доба - це аргумент до збільшення ціни чи до підняття?
3 Трамп дозволив американським виробникам зберігати видобуту нафту в ємкостях Стратегічного резерву... - як на мене хід на 5+...,
якщо ціна впаде - викуплять по низькій ціні,
якщо катастрофа - конфіскують ,
якщо виросте - отримають податкові надходження
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:11
це в тебе не так
обвал з 50 відбувся ще місяць назад, тому його і згадувати не потрібно, а якщо вони пишуть новини то треба вказувати ціну на цей день, а не те, що було позавчора.
і це я бачу в них не перший раз.
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:20
unicdima
Ясно - всі заважають ,всі не праві...
голосували за Зеленського?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:33
Додано: Суб 04 кві, 2020 12:36
unicdima
1 А в чому злив?
2 А як повинна реагувати нафта на збільшення видобутку Саудитами на +3 млн барелів/добу
3 За Зеленського не голосували , за Порошенко -не голосували
Тоді за кого - за пуйла пітерського?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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