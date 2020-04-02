RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафти на ринку стало занадто
багато: її майже немає де...

Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:35

Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де...

Пропонуємо до обговорення:
Через надлишкову пропозицію нафти на світових ринках у світі закінчуються місця, де нафту можна зберігати.

Дивися повний текст Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де зберігати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94476
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:49

Re: Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де..

зараз маємо ціну в 35 долл, а це +40% до того що було.
у вас новини про нафту виходять з великим запізненням.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 10.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:05

  unicdima написав:зараз маємо ціну в 35 долл, а це +40% до того що було.
у вас новини про нафту виходять з великим запізненням.
Трошки не так
1 Було 50-60 , впало до 25 ,тепер підросло до 30 - це падіння ціни чи ріст?
2 За час падіння ціни(з 6 березня) , Саудити збільшили видобуток з 9 до 12,-13 млн барелів/доба - це аргумент до збільшення ціни чи до підняття?
3 Трамп дозволив американським виробникам зберігати видобуту нафту в ємкостях Стратегічного резерву... - як на мене хід на 5+...,
якщо ціна впаде - викуплять по низькій ціні,
якщо катастрофа - конфіскують ,
якщо виросте - отримають податкові надходження
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 15.01.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 2294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:11

  budivelnik написав:
  unicdima написав:зараз маємо ціну в 35 долл, а це +40% до того що було.
у вас новини про нафту виходять з великим запізненням.
Трошки не так
1 Було 50-60 , впало до 25 ,тепер підросло до 30 - це падіння ціни чи ріст?
2 За час падіння ціни(з 6 березня) , Саудити збільшили видобуток з 9 до 12,-13 млн барелів/доба - це аргумент до збільшення ціни чи до підняття?
3 Трамп дозволив американським виробникам зберігати видобуту нафту в ємкостях Стратегічного резерву... - як на мене хід на 5+...,
якщо ціна впаде - викуплять по низькій ціні,
якщо катастрофа - конфіскують ,
якщо виросте - отримають податкові надходження

це в тебе не так
обвал з 50 відбувся ще місяць назад, тому його і згадувати не потрібно, а якщо вони пишуть новини то треба вказувати ціну на цей день, а не те, що було позавчора.
і це я бачу в них не перший раз.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 10.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:20

unicdima
Ясно - всі заважають ,всі не праві...
голосували за Зеленського?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 15.01.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 2294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:33

  budivelnik написав:unicdima
Ясно - всі заважають ,всі не праві...
голосували за Зеленського?

злив у порошків відбувається один в один як у їхніх русскіх калєг. :D
не голосував, кіна з Голобородько не бачив.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 10.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:36

unicdima
1 А в чому злив?
2 А як повинна реагувати нафта на збільшення видобутку Саудитами на +3 млн барелів/добу
3 За Зеленського не голосували , за Порошенко -не голосували
Тоді за кого - за пуйла пітерського?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 15.01.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 2294 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], zloy_ukr і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бензин і дизельне пальне подешевшали майже на чверть
R2 » П'ят 03 кві, 2020 21:02
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 10:19
shkarapet
Міжбанк: цінник НБУ стане основним орієнтиром для ринку...
R2 » П'ят 03 кві, 2020 13:08
1 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 13:08
macho070707
Від початку року уряд позичив майже 100 млрд грн - Мінфін
R2 » Чет 02 кві, 2020 17:19
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 17:20
Галина441

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84134)
04.04.2020 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.