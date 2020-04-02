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Нафти на ринку стало занадто
багато: її майже немає де...

Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:35

Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де...

Пропонуємо до обговорення:
Через надлишкову пропозицію нафти на світових ринках у світі закінчуються місця, де нафту можна зберігати.

Дивися повний текст Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де зберігати.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:49

Re: Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де..

зараз маємо ціну в 35 долл, а це +40% до того що було.
у вас новини про нафту виходять з великим запізненням.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:05

  unicdima написав:зараз маємо ціну в 35 долл, а це +40% до того що було.
у вас новини про нафту виходять з великим запізненням.
Трошки не так
1 Було 50-60 , впало до 25 ,тепер підросло до 30 - це падіння ціни чи ріст?
2 За час падіння ціни(з 6 березня) , Саудити збільшили видобуток з 9 до 12,-13 млн барелів/доба - це аргумент до збільшення ціни чи до підняття?
3 Трамп дозволив американським виробникам зберігати видобуту нафту в ємкостях Стратегічного резерву... - як на мене хід на 5+...,
якщо ціна впаде - викуплять по низькій ціні,
якщо катастрофа - конфіскують ,
якщо виросте - отримають податкові надходження
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:11

  budivelnik написав:
  unicdima написав:зараз маємо ціну в 35 долл, а це +40% до того що було.
у вас новини про нафту виходять з великим запізненням.
Трошки не так
1 Було 50-60 , впало до 25 ,тепер підросло до 30 - це падіння ціни чи ріст?
2 За час падіння ціни(з 6 березня) , Саудити збільшили видобуток з 9 до 12,-13 млн барелів/доба - це аргумент до збільшення ціни чи до підняття?
3 Трамп дозволив американським виробникам зберігати видобуту нафту в ємкостях Стратегічного резерву... - як на мене хід на 5+...,
якщо ціна впаде - викуплять по низькій ціні,
якщо катастрофа - конфіскують ,
якщо виросте - отримають податкові надходження

це в тебе не так
обвал з 50 відбувся ще місяць назад, тому його і згадувати не потрібно, а якщо вони пишуть новини то треба вказувати ціну на цей день, а не те, що було позавчора.
і це я бачу в них не перший раз.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:20

unicdima
Ясно - всі заважають ,всі не праві...
голосували за Зеленського?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:33

  budivelnik написав:unicdima
Ясно - всі заважають ,всі не праві...
голосували за Зеленського?

злив у порошків відбувається один в один як у їхніх русскіх калєг. :D
не голосував, кіна з Голобородько не бачив.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 12:36

unicdima
1 А в чому злив?
2 А як повинна реагувати нафта на збільшення видобутку Саудитами на +3 млн барелів/добу
3 За Зеленського не голосували , за Порошенко -не голосували
Тоді за кого - за пуйла пітерського?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 14:12

Ціна підросла до 30 на слухах про понеділкову зустріч ОПЕК+
Але сама зустріч уже під великим питанням.
Спекулятивна ціна до попиту немає ніякого відношення, тож нафту дійсно ніде зберігати, яка б не була ціна на неї.
Саудити, збільшивши обсяги видобутку до 12+ млн берелів за добу при незмінному попиті, позаливали всі наявні ємності для зберігання дешевою нафтою.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:30

svyatoslav_hromyak
Саудити не позаливали
В світ є ще приблизно ємностей на 800 млн барелів...
Так що пару місяців ще лити можна буде....
Адже Саудити крім збільшення видобутку-свідомо і цілеспрямовано демпінгують російську нафту,тобто +3 млн барелів видобутку-5 млн барелів російської нафти...
Мета як на мене проста
У росіян з їх трубопроводами менше варіантів заскладувати у вільних танкерах ніж у саудитів.а тому росіяни змушені будуть швидше почати перекривати свердловини... а в свердловинах Сибіру ,після перекриття видобутку-вічна мерзлота перекусує трубу....Тобто зупинка видобування=зникненню цієї труби= зменшенню видобутку в майбутньому
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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