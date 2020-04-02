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Мінфін підрахував, скільки
Україні треба виплатити за...

Мінфін підрахував, скільки Україні треба виплатити за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:52

Мінфін підрахував, скільки Україні треба виплатити за...

Пропонуємо до обговорення:
Україна протягом квітня-червня необхідно виплатити 50,55 млрд гривень за зовнішніми боргами і 91,21 млрд гривень за внутрішніми боргами.

Дивися повний текст Мінфін підрахував, скільки Україні треба виплатити за зовнішніми боргами.
R2
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