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Нарахування за
комуналку почали падати

Нарахування за комуналку почали падати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:59

Нарахування за комуналку почали падати

Пропонуємо до обговорення:
Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2020 року склали 19,6 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж у січні (23,4 млрд грн).

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:59

Никакого падения не наблюдается, обычное сезонное.
Зато наблюдается другое: цена на газ резко упала, а стоимость отопления - почти не уменьшилась. Тарифы не изменились. После увольнения Гончарука об этом вообще молчат.
Совпадение- не думаю.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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