Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2020 року склали 19,6 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж у січні (23,4 млрд грн).
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Додано: Суб 04 кві, 2020 11:59
Нарахування за комуналку почали падати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нарахування за комуналку почали падати.
Додано: Суб 04 кві, 2020 11:59
Никакого падения не наблюдается, обычное сезонное.
Зато наблюдается другое: цена на газ резко упала, а стоимость отопления - почти не уменьшилась. Тарифы не изменились. После увольнения Гончарука об этом вообще молчат.
Совпадение- не думаю.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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