RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Укрпошті"
підвищили зарплати

В "Укрпошті" підвищили зарплати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:46

В "Укрпошті" підвищили зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава "Укрпошти" Ігор Смілянський в Facebook.

Дивися повний текст В \"Укрпошті\" підвищили зарплати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94479
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:46

У меня почтальона сократили зарплату с 0.6поставили0.5 кто добавил?
o270519
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 30.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:49

Цей хитрун собі нараховує мільйон в місяць а тут роздає по кілька гривень і думає що то він рятує Україну! Та це насмішка над тими жіночками , які на поверхах по болоті їздять по українських селах!
lvovlemberg1961
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де найвищі зарплати серед спортивних команд
R2 » Чет 12 бер, 2020 23:01
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 23:02
boris_levitskiy_52
В Україні підвищили тарифи на воду 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 05 лют, 2020 18:43
33 3189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 22:17
yanyura
Прем'єр анонсував підвищення зарплати медиків до 30%
R2 » Вів 03 бер, 2020 14:29
3 228
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 00:03
liubaovsyan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8253)
04.04.2020 19:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.