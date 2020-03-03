Про це повідомив глава "Укрпошти" Ігор Смілянський в Facebook.
Дивися повний текст В \"Укрпошті\" підвищили зарплати.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 18:46
В "Укрпошті" підвищили зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укрпошті\" підвищили зарплати.
Додано: Суб 04 кві, 2020 18:49
Цей хитрун собі нараховує мільйон в місяць а тут роздає по кілька гривень і думає що то він рятує Україну! Та це насмішка над тими жіночками , які на поверхах по болоті їздять по українських селах!
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