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Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 кві, 2020 18:46
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційні банки вважають, що фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду буде недостатньо для відновлення економіки країни.
Дивися повний текст Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення економіки, - інвестбанкіри
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Додано: Суб 04 кві, 2020 18:47
Деньги не надо во..ровать из бюджета, на все хватит.
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