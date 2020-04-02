Інвестиційні банки вважають, що фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду буде недостатньо для відновлення економіки країни.
Дивися повний текст Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення економіки, - інвестбанкіри.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 18:46
Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення економіки, - інвестбанкіри.
Додано: Пон 06 кві, 2020 10:18
Є ще білоруський варіант -- сказати, що немає ніякого вірусу (бо ресурсів немає щоб карантин запровадити)
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