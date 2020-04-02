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Допомоги одного МВФ буде
недостатньо для відновлення...

Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:46

Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційні банки вважають, що фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду буде недостатньо для відновлення економіки країни.

Дивися повний текст Допомоги одного МВФ буде недостатньо для відновлення економіки, - інвестбанкіри.
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Деньги не надо во..ровать из бюджета, на все хватит.
anton_gms
 
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Є ще білоруський варіант -- сказати, що немає ніякого вірусу (бо ресурсів немає щоб карантин запровадити)
svyatoslav_hromyak
 
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