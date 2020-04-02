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У березні середня ціна на
вторинному ринку житлової...

У березні середня ціна на вторинному ринку житлової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:00

У березні середня ціна на вторинному ринку житлової...

Пропонуємо до обговорення:
Відносно лютого середня ціна зменшилася на 1,4% (±2,8%). Через девальвацію гривні середньозважена ціна пропозиції збільшилася на 13,1% до 40 262 грн./кв.м.

Дивися повний текст У березні середня ціна на вторинному ринку житлової нерухомості Києва відзначена на рівні $1433.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:01

Посмотрим как нырнет недвига через 4-5 месяцев.
Как убедились что работать можно удаленно а жить в мегаполисе может быть не удобно..
amorroma32
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