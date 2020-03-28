RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Удар для польської економіки:
які галузі постраждають...

Удар для польської економіки: які галузі постраждають...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:39

Удар для польської економіки: які галузі постраждають...

Пропонуємо до обговорення:
З Польщі в Україну через спалах коронавірусу повернулося понад 100 тисяч українців (12% українських трудових мігрантів).

Дивися повний текст Удар для польської економіки: які галузі постраждають через відтік українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94481
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, elizavetakoskina74, MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прем'єр анонсував у травні "рестарт економіки" (відео)
R2 » П'ят 03 кві, 2020 18:34
3 209
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 19:37
PasserBy
Три сценарії для економіки України - Capital Times
R2 » Суб 28 бер, 2020 18:18
3 467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 06:26
nemazhor
Лідери ЄС готують "план Маршалла" для порятунку економіки
R2 » П'ят 27 бер, 2020 10:25
2 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 10:46
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24902)
04.04.2020 22:07
EximBonus Bot (1387)
04.04.2020 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.