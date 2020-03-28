З Польщі в Україну через спалах коронавірусу повернулося понад 100 тисяч українців (12% українських трудових мігрантів).
Дивися повний текст Удар для польської економіки: які галузі постраждають через відтік українців.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 21:39
Удар для польської економіки: які галузі постраждають...
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Дивися повний текст Удар для польської економіки: які галузі постраждають через відтік українців.
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