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Як фізособі отримати інформацію
про свій податковий борг

Як фізособі отримати інформацію про свій податковий борг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:11

Як фізособі отримати інформацію про свій податковий борг

Пропонуємо до обговорення:
Фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання, може отримати інформацію про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись Електронним кабінетом, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Дивися повний текст Як фізособі отримати інформацію про свій податковий борг.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:11

И налоговая не даст ответа вообще даже по закону о доступе к публичной информации по крайней мере в городе ирпень
slava19751975v
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