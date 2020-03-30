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Як фізособі отримати інформацію про свій податковий борг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:11
Пропонуємо до обговорення:
Фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання, може отримати інформацію про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись Електронним кабінетом, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Дивися повний текст Як фізособі отримати інформацію про свій податковий борг
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:11
И налоговая не даст ответа вообще даже по закону о доступе к публичной информации по крайней мере в городе ирпень
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slava19751975v
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