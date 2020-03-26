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Оприлюднено рейтинг найдорожчих
для забудови міст світу

Оприлюднено рейтинг найдорожчих для забудови міст світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:53

Оприлюднено рейтинг найдорожчих для забудови міст світу

Пропонуємо до обговорення:
Всі три найдешевші для забудови міста розташовані в Індії – це Бангалор, Нью-Делі і Мумбаї.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:53

Ага, можно заработать всеми так желанный миллион долларов, и при этом позволить себе только двушку на 40кв на 45 этаже окно в окно на Гонконге.
RomaL
 
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