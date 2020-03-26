Всі три найдешевші для забудови міста розташовані в Індії – це Бангалор, Нью-Делі і Мумбаї.
Дивися повний текст Оприлюднено рейтинг найдорожчих для забудови міст світу.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 00:53
Оприлюднено рейтинг найдорожчих для забудови міст світу
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Дивися повний текст Оприлюднено рейтинг найдорожчих для забудови міст світу.
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:53
Ага, можно заработать всеми так желанный миллион долларов, и при этом позволить себе только двушку на 40кв на 45 этаже окно в окно на Гонконге.
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