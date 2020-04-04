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Карантин у Києві: в КМДА розповіли, як "реанімувати"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 кві, 2020 06:24
Пропонуємо до обговорення:
Невикористані QR-квитки для столичного транспорту, які стали простроченими в період карантину, можна буде відновити.
Дивися повний текст Карантин у Києві: в КМДА розповіли, як \"реанімувати\" прострочені QR-квитки (інфографіка)
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