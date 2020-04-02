Про це розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.
Дивися повний текст Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром зростуть на 10-15%.
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Додано: Нед 05 кві, 2020 09:08
Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...
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Дивися повний текст Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром зростуть на 10-15%.
Додано: Нед 05 кві, 2020 09:09
Один только вопрос, зачем печатать такие статьи? Разве можно еще кому-то надеть на голову этот бред.
Любой здравомыслящий человек понимает, что в условия падения доходов, падения экономики и возможного сокращения населения рост недвижимости невозможен, точно так же как и реализация по прежним ценам.
Додано: Нед 05 кві, 2020 10:00
Очередная лапша для ушей. Вот так финансовый форум и теряет авторитет.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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