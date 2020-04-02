Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...

Додано: Нед 05 кві, 2020 14:08

Меня больше волнует справка от Финансов. Вернее наши дурные законы.

Пример. Есть у меня две квартиры по 50 метров каждая. Квартиры покупал я. Также есть жена. При разводе я должен по закону квартирами поделиться.

А поделить налоговое бремя на себя и жену по закону нельзя. Получается что я имею 2 квартиры но имея жену при разводе одна квартира типа мне не принадлежит. А если налоги сдирать то квартира не жены а моя и я должен заплатить налог за лишак.

Как то не учтено количество проживающих в квартирах и количество претендующих на собственность.



Лично знаю семью с 4-х комнатной квартирой где проживают 9 человек и где должны платить налог за лишние метры.

Бред полнейший.