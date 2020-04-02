Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...
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Меня больше волнует справка от Финансов. Вернее наши дурные законы. Пример. Есть у меня две квартиры по 50 метров каждая. Квартиры покупал я. Также есть жена. При разводе я должен по закону квартирами поделиться. А поделить налоговое бремя на себя и жену по закону нельзя. Получается что я имею 2 квартиры но имея жену при разводе одна квартира типа мне не принадлежит. А если налоги сдирать то квартира не жены а моя и я должен заплатить налог за лишак. Как то не учтено количество проживающих в квартирах и количество претендующих на собственность.
Лично знаю семью с 4-х комнатной квартирой где проживают 9 человек и где должны платить налог за лишние метры. Бред полнейший.
Квартиры реально будут доражать. Но в моменте. Сейчас закончится карантин, народ будет думать куда припихнуть свой кеш. А недвижка - всегда доступная, тихая гавань. Но когда народ приткнет денег, скупит так сказать на пике - цены пойдут вниз. Я бы даже сказал - полетят. Так что отчасти эксперт прав.