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Експерт радить зараз купувати
житло - ціни незабаром...

Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:08

Меня больше волнует справка от Финансов. Вернее наши дурные законы.
Пример. Есть у меня две квартиры по 50 метров каждая. Квартиры покупал я. Также есть жена. При разводе я должен по закону квартирами поделиться.
А поделить налоговое бремя на себя и жену по закону нельзя. Получается что я имею 2 квартиры но имея жену при разводе одна квартира типа мне не принадлежит. А если налоги сдирать то квартира не жены а моя и я должен заплатить налог за лишак.
Как то не учтено количество проживающих в квартирах и количество претендующих на собственность.

Лично знаю семью с 4-х комнатной квартирой где проживают 9 человек и где должны платить налог за лишние метры.
Бред полнейший.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:43

а что, сейчас есть желающие покупать квартиры в городе?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:45

за последние дней 10 это уже 4 статья на этом сайте том, что цены на квартиры поднимутся и надо срочно покупать...
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:00

А интересно, Виктория Берещак в случае несоответствия ее прогноза готова хоть частично компенсировать убытки послушавших, хотя бы телом?)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:32

Re: Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...

Квартиры реально будут доражать. Но в моменте. Сейчас закончится карантин, народ будет думать куда припихнуть свой кеш(я не говорю про бедных, живущих от ЗП до ЗП). А недвижка - всегда доступная, понятная, тихая гавань. Но когда народ приткнет денег, скупит так сказать на пике - цены пойдут вниз. Я бы даже сказал - полетят.
Так что отчасти эксперт прав.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:03

Тада в Еміратах ціни на житло падають, а у нас зрозтатимуть -- всі інвестори переїжджають в Нью Васюки -- Україну.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:35

очередной фейк, все бегом покупайте будете жить в недострое.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 18:57

alekc_sizov Сейчас покупать квартиры в недострое могут только самые отважные люди)
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:05

Всё правильно сказано. Со дня на день курс станет 50+ тогда и все жилье в гривнах подорожает моментально. А в долларах будет падать, и довольно резко, из-за полного отсутствия спроса. Про цены после вполне вероятного дефолта я даже заикаться не буду...
New
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:32

Re: Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...

В Україні економічний бум!!!??? ))
У цієї експертки явне роздвоєння особистості ))
На світовому ринку нерухомості прогнозують спад і "велике переселення народів".

Про це УНН розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.

“Якщо коротко, то світовому ринку нерухомості прогнозують спад і велике переселення народу. Ріелтори в США чекають згодом інвесторів із Китаю, але це трапиться в кращому випадку під кінець року або вже в 2021-у", — сказала Берещак.

За словами експерта, ринки зараз практично всюди завмерли. У Китаї, за даними Wall Street Journal, продажі будинків лише за кілька місяців впали на 90%, у Сінгапурі чекають падіння продажів на 25-35%.
“Італійські банки призупинили прийом іпотечних платежів, фактично відтермінувавши погашення цих кредитів на невизначений термін”, — додала експерт.
awant
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  #<12
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