Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...
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Меня больше волнует справка от Финансов. Вернее наши дурные законы. Пример. Есть у меня две квартиры по 50 метров каждая. Квартиры покупал я. Также есть жена. При разводе я должен по закону квартирами поделиться. А поделить налоговое бремя на себя и жену по закону нельзя. Получается что я имею 2 квартиры но имея жену при разводе одна квартира типа мне не принадлежит. А если налоги сдирать то квартира не жены а моя и я должен заплатить налог за лишак. Как то не учтено количество проживающих в квартирах и количество претендующих на собственность.
Лично знаю семью с 4-х комнатной квартирой где проживают 9 человек и где должны платить налог за лишние метры. Бред полнейший.
Квартиры реально будут доражать. Но в моменте. Сейчас закончится карантин, народ будет думать куда припихнуть свой кеш(я не говорю про бедных, живущих от ЗП до ЗП). А недвижка - всегда доступная, понятная, тихая гавань. Но когда народ приткнет денег, скупит так сказать на пике - цены пойдут вниз. Я бы даже сказал - полетят. Так что отчасти эксперт прав.
Всё правильно сказано. Со дня на день курс станет 50+ тогда и все жилье в гривнах подорожает моментально. А в долларах будет падать, и довольно резко, из-за полного отсутствия спроса. Про цены после вполне вероятного дефолта я даже заикаться не буду...
В Україні економічний бум!!!??? )) У цієї експертки явне роздвоєння особистості )) На світовому ринку нерухомості прогнозують спад і "велике переселення народів".
Про це УНН розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.
“Якщо коротко, то світовому ринку нерухомості прогнозують спад і велике переселення народу. Ріелтори в США чекають згодом інвесторів із Китаю, але це трапиться в кращому випадку під кінець року або вже в 2021-у", — сказала Берещак.
За словами експерта, ринки зараз практично всюди завмерли. У Китаї, за даними Wall Street Journal, продажі будинків лише за кілька місяців впали на 90%, у Сінгапурі чекають падіння продажів на 25-35%. “Італійські банки призупинили прийом іпотечних платежів, фактично відтермінувавши погашення цих кредитів на невизначений термін”, — додала експерт.