Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...

Додано: Нед 05 кві, 2020 22:53
После окончания карантина, у людей будет эмоциональный подьем. Застройщики не побрезгуют им воспользваться и конечно что предложат новые ЖК Фармацевт лоховатым инвесторам. А загон в однокомнатные происходит от того, что застройщики понимают что денег врядли у людей много будет, потому нужно создать правильное мнение, что и палата, ой 1-комнтаная квартира-студио, площадью 18м.кв. это то что нужно для счастливой пост-коронавирусной жизни. Ибо "только в нашем ЖК Фармацевт будут установлены диспенсеры с дезинфектором и кварцевые лампы!! Налетай, количество квартир ограничено!!!11!"