Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 кві, 2020 22:53
После окончания карантина, у людей будет эмоциональный подьем. Застройщики не побрезгуют им воспользваться и конечно что предложат новые ЖК Фармацевт лоховатым инвесторам. А загон в однокомнатные происходит от того, что застройщики понимают что денег врядли у людей много будет, потому нужно создать правильное мнение, что и палата, ой 1-комнтаная квартира-студио, площадью 18м.кв. это то что нужно для счастливой пост-коронавирусной жизни. Ибо "только в нашем ЖК Фармацевт будут установлены диспенсеры с дезинфектором и кварцевые лампы!! Налетай, количество квартир ограничено!!!11!"
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kozlodoev
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Додано: Пон 06 кві, 2020 03:44
Ну да, ну да, только через пару месяцев не худшую однушку за 10к баксов продать сложно будет
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75stasstas75
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Нед 05 кві, 2020 14:18
p_a_l
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