Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...
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В Україні економічний бум!!!??? )) У цієї експертки явне роздвоєння особистості ))
На світовому ринку нерухомості прогнозують спад і "велике переселення народів". Про це УНН розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.
“Якщо коротко, то світовому ринку нерухомості прогнозують спад і велике переселення народу. Ріелтори в США чекають згодом інвесторів із Китаю, але це трапиться в кращому випадку під кінець року або вже в 2021-у", — сказала Берещак.
За словами експерта, ринки зараз практично всюди завмерли. У Китаї, за даними Wall Street Journal, продажі будинків лише за кілька місяців впали на 90%, у Сінгапурі чекають падіння продажів на 25-35%. “Італійські банки призупинили прийом іпотечних платежів, фактично відтермінувавши погашення цих кредитів на невизначений термін”, — додала експерт.
После окончания карантина, у людей будет эмоциональный подьем. Застройщики не побрезгуют им воспользваться и конечно что предложат новые ЖК Фармацевт лоховатым инвесторам. А загон в однокомнатные происходит от того, что застройщики понимают что денег врядли у людей много будет, потому нужно создать правильное мнение, что и палата, ой 1-комнтаная квартира-студио, площадью 18м.кв. это то что нужно для счастливой пост-коронавирусной жизни. Ибо "только в нашем ЖК Фармацевт будут установлены диспенсеры с дезинфектором и кварцевые лампы!! Налетай, количество квартир ограничено!!!11!"