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Експерт радить зараз купувати
житло - ціни незабаром...

Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 19:32

Re: Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...

В Україні економічний бум!!!??? ))
У цієї експертки явне роздвоєння особистості ))

На світовому ринку нерухомості прогнозують спад і "велике переселення народів".
Про це УНН розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.

“Якщо коротко, то світовому ринку нерухомості прогнозують спад і велике переселення народу. Ріелтори в США чекають згодом інвесторів із Китаю, але це трапиться в кращому випадку під кінець року або вже в 2021-у", — сказала Берещак.

За словами експерта, ринки зараз практично всюди завмерли. У Китаї, за даними Wall Street Journal, продажі будинків лише за кілька місяців впали на 90%, у Сінгапурі чекають падіння продажів на 25-35%.
“Італійські банки призупинили прийом іпотечних платежів, фактично відтермінувавши погашення цих кредитів на невизначений термін”, — додала експерт.
awant
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 22:53

Re: Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...

После окончания карантина, у людей будет эмоциональный подьем. Застройщики не побрезгуют им воспользваться и конечно что предложат новые ЖК Фармацевт лоховатым инвесторам. А загон в однокомнатные происходит от того, что застройщики понимают что денег врядли у людей много будет, потому нужно создать правильное мнение, что и палата, ой 1-комнтаная квартира-студио, площадью 18м.кв. это то что нужно для счастливой пост-коронавирусной жизни. Ибо "только в нашем ЖК Фармацевт будут установлены диспенсеры с дезинфектором и кварцевые лампы!! Налетай, количество квартир ограничено!!!11!"
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 03:44

Ну да, ну да, только через пару месяцев не худшую однушку за 10к баксов продать сложно будет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 10:47

Дайте даме закусить)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:03

Скорей бы,задолбало сьемное жильё
gomenyk-alla
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:03

Не все Виктории дуры (авторитетное мнение экспертов из другой области).
iskanderexp
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